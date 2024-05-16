В Самарской области посев начали на две недели позже из-за холода

В 2024 году в Самарской области посевная компания началась на две недели позже, чем в прошлом году. В ближайшие дни аграрии региона планируют посеять ранние зерновые и зернобобовые, остаются еще технические культуры.
— Несмотря на раннюю весну, в поле вышли на две недели позже. В 2023-м к работам приступили 27 марта, а в этом начали только 10 апреля. Погодные условия серьезно сдерживают темпы посевной кампании, — рассказал министр сельского хозяйства региона Николай Абашин.
На одном из полей Богатовского района начали сев чечевицы. В Нефтегорском районе идет сев нута и строительство второй очереди мелиорации. В районе сеют технические культуры и перерабатывают масличные.
В Самарской области выросло число аграриев, которые переходят с классики на технологию нулевой обработки. Благодаря такому способу, в 2023 году в Борском районе фермер получил урожай на уровне с классикой и по объему, и по качеству зерна.