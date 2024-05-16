Казахстан готовится к ратификации конвенции МОТ

«В настоящее время мы проводим подготовительную работу по ратификации Конвенции № 131 “Об установлении минимальной заработной платы с особым учётом развивающихся стран”. В соответствии со статьей 1 данной Конвенции Правительством РК 20 марта 2024 утверждена Методика определения минимального размера месячной заработной платы. До конца текущего года планируем завершить все технические процедуры, включая проведение юридической, научной и лингвистической экспертиз, а также получение заключений от соответствующих органов. Совместно с социальными партнерами мы будем разрабатывать проект закона о ратификации Конвенции, который планируется принять в следующем году».