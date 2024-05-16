Казахстан готовится к ратификации конвенции МОТ

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова провела встречу с директором Регионального бюро Международной организации труда (МОТ) для Европы и Центральной Азии Беате Андреес и директором Группы технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Михаилом Пушкиным. Стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества в социально-трудовой сфере, включая ратификацию конвенций МОТ, Концепцию безопасного труда, модернизацию Государственной инспекции труда и другие.
В начале переговоров Светлана Жакупова поблагодарила Беате Андреес за визит и возможность обсудить вопросы, которые стоят на повестке и отметила, что Министерством ведется последовательная работа по имплементации международных стандартов в национальное законодательство.
«В настоящее время мы проводим подготовительную работу по ратификации Конвенции № 131 “Об установлении минимальной заработной платы с особым учётом развивающихся стран”. В соответствии со статьей 1 данной Конвенции Правительством РК 20 марта 2024 утверждена Методика определения минимального размера месячной заработной платы. До конца текущего года планируем завершить все технические процедуры, включая проведение юридической, научной и лингвистической экспертиз, а также получение заключений от соответствующих органов. Совместно с социальными партнерами мы будем разрабатывать проект закона о ратификации Конвенции, который планируется принять в следующем году».
Также глава МТСЗН рассказала о Концепции безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года и подчеркнула необходимость поддержки со стороны МОТ в реализации мероприятий, предусмотренных в данном документе.
В целях приведения национального законодательства в соответствие с положениями конвенций № 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» и № 129 «Об инспекции труда в сельском хозяйстве» в Казахстане будет проведена модернизация государственной инспекции труда.
«Для улучшения работы государственной инспекции труда на центральном уровне будет создан отдельный комитет, для этого предусмотрено выделение дополнительных единиц. Наряду с этим, принимаются меры по внесению изменений в законодательные акты в части усиления ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства. Предлагаемая модернизация повысит уровень объективности и независимости при осуществлении государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и обеспечением безопасных условий труда на предприятиях страны».
В ходе встречи глава МТСЗН также продемонстрировала основные цифровые решения в трудовой сфере и выразила готовность поддержать апробацию данных систем для других заинтересованных стран.
В завершение своего выступления министр выразила поддержку инициативе Генерального директора МОТ Жильбера Ф. Унгбо о Глобальной коалиции за социальную справедливость и отметила, что Казахстан готов присоединиться к данной коалиции, направленной на установление всеобщего и прочного мира на основе социальной справедливости, фундаментальными ценностями которой являются человеческое достоинство и свобода.
В свою очередь Беате Андреес выразила благодарность за соблюдение Казахстаном рекомендуемых стандартов МОТ, а также подчеркнула готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.