Питьевая вода сильно подорожала в Казахстане

Примечателен тот факт, что обычно цены растут на фоне повышенного спроса, однако, согласно данным аналитиков, в период с января по февраль на внутреннем рынке было реализовано только 429,9 млн литров напитков, что сразу на 13,4% меньше, чем было годом ранее. Зато вырос экспорт — сразу на 471,3% — с 9,5 млн до 54,5 млн литров.