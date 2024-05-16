В Петербурге показали обновленный электробус «Генерал»

Главным отличием обновленной версии модели от прошлогоднего образца стала более емкая тяговая батарея (217 кВт.ч), которая позволяет увеличить запас хода электробуса до 100 км в зависимости от погодных и дорожных условий, а также применение технологии комбинированного восполнения заряда: медленного — от розетки; динамического — от токоприемников и быстрого или ультрабыстрого типа — через токоприемники. Его можно заряжать от троллейбусной и трамвайной инфраструктуры, от зарядных станций сети 380 или 600 вольт.