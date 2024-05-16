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В Казани к сносу готовят четыре аварийных дома

Решения приняты по домам на улицах Телецентра, Ново-Давликеевской, Хасана Туфана и Гудованцева.

Источник: Татарстан 24

В Казани четыре многоквартирных дома официально признаны аварийными и будут снесены. Решение о сносе затрагивает дома по адресам: улица Телецентра, 12; Ново-Давликеевская, 4; улица Хасана Туфана, 19/12; и улица Гудованцева, 5.

Владельцам данных зданий предписано организовать снос в течение шести месяцев. В случае невыполнения этого требования, управление жилищной политики исполкома примет меры для расселения жителей.

Ранее мы писали, что два трехэтажных дома на улице Тунакова в Московском районе Казани признали аварийными. Соответствующее постановление опубликовали в сборнике правовых актов и документов исполкома города.

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