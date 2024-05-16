В Казани к сносу готовят четыре аварийных дома

В Казани четыре многоквартирных дома официально признаны аварийными и будут снесены. Решение о сносе затрагивает дома по адресам: улица Телецентра, 12; Ново-Давликеевская, 4; улица Хасана Туфана, 19/12; и улица Гудованцева, 5.