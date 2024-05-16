В Новосибирске прокуратура запретила строить 60-этажный небоскреб

Прокурор города Роман Сивак сообщил, что в настоящее время вопрос о строительстве небоскреба в городе не рассматривается.
— Я могу смело констатировать, что в Новосибирске для всех застройщиков установлены единые правила. Это было сделано по указанию прокурора области. Была проведена титаническая работа прокуратурами всех уровней. При строительстве многоэтажных домов любой застройщик должен предусмотреть земельные участки, проектную документацию либо строительство учреждений социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, спортивные школы, учреждения дополнительного образования, — прокомментировал прокурор.
На месте, где планировалось строительство небоскреба, согласно градостроительному регламенту, запрещено строительство зданий выше 30 этажей.
— Поэтому мы объявили предостережение мэру города 18 октября прошлого года о том, чтобы никаких разрешений не было выдано, и никого строительства на этом месте не будет, — пояснил Роман Сивак.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске Димитровсикй мост будут ремонтировать круглосуточно. В Новосибирской области в апреле ввод жилья снизился на 72%.