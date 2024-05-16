В Новосибирске прокуратура запретила строить 60-этажный небоскреб

— Я могу смело констатировать, что в Новосибирске для всех застройщиков установлены единые правила. Это было сделано по указанию прокурора области. Была проведена титаническая работа прокуратурами всех уровней. При строительстве многоэтажных домов любой застройщик должен предусмотреть земельные участки, проектную документацию либо строительство учреждений социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, спортивные школы, учреждения дополнительного образования, — прокомментировал прокурор.