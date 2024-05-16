Белстат подсчитал реальные денежные доходы населения в первом квартале 2024

Подсчитано, что в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,2%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,9%.