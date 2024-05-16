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Белстат подсчитал реальные денежные доходы населения в первом квартале 2024

Реальные денежные доходы белорусов выросли на 9,1% в первом квартале.

Источник: Комсомольская правда

Об уровне денежных доходов населения в первом квартале 2024 года проинформировали в Национальном статистическом комитете Беларуси.

В первом квартале 2024 года реальные располагаемые денежные доходы населения составили 109,1% к уровню первого квартала 2023 года.

Подсчитано, что в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,2%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,9%.

экономика