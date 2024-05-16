В Башкирии отремонтируют 33 км федеральной трассы М-5 «Урал».

В Башкирии начался ремонт федеральной трассы М-5 «Урал». По данным пресс-службы Упрдор «Приуралье», восстановят дорожное полотно на участке в 33 км в Туймазинском, Чишминском, Иглинском районах республики, а также на Южном обходе Уфы.