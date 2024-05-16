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В Башкирии отремонтируют 33 км федеральной трассы М-5 «Урал»

В Башкирии отремонтируют 33 км федеральной трассы М-5 «Урал».

Источник: ФКУ Упрдор «Приуралье»

В Башкирии начался ремонт федеральной трассы М-5 «Урал». По данным пресс-службы Упрдор «Приуралье», восстановят дорожное полотно на участке в 33 км в Туймазинском, Чишминском, Иглинском районах республики, а также на Южном обходе Уфы.

На данный момент работы проводятся вблизи Уфы и в Туймазинском районе. Специалисты фрезеруют изношенный слой асфальта, затем будут укладывать новый слой покрытия. Также запланированы работы по укреплению обочин и нанесению разметки.

Ремонт М-5 «Урал» дорожники планируют завершить в августе текущего года.

Управление федеральных автомобильных дорог «Приуралье» просит водителей быть предельно внимательными и осторожными, а также неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков.

экономика