Власти назвали самые востребованные у туристов города и районы Кубани

Увеличение потока туристов наблюдалось в мае на курортах Краснодарского края. Более 800 тысяч человек посетили места для отдыха с 28 апреля по 12 мая. Для комфорта туристов постепенно увеличивается количество отелей и благоустраиваются общественные зоны. Есть у туристов и наиболее востребованные для отдыха территории региона, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о росте числа туристов, посетивших регион в период майских праздников. Более 800 тысяч отдыхающих выбрали курорты края для своего отдыха, что превышает показатели прошлого года на 100 тысяч человек.
Глава Кубани отметил, что четверть туристов прибыла на один день, что свидетельствует о возросшем интересе со стороны жителей соседних регионов. Регионом проводится работа по привлечению отдыхающих круглый год, вне зависимости от сезона. Для этого открываются новые гостиницы различных категорий, насыщается событийная составляющая и предлагаются альтернативы пляжному отдыху, такие как активный, гастрономический и винный, а также экотуризм.
Во время майских праздников в регионе функционировало около 3,7 тысяч объектов размещения, а всего их насчитывается 10,9 тысяч. Традиционно популярны объекты категории 4−5 звезд с возможностью отдыха по системе «все включено» и «ультра все включено». Также работают 97 кемпингов и глэмпингов для отдыха на природе.
Средняя заполняемость объектов составила почти 72%. Излюбленными местами у туристов являются Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсинский, Апшеронский, Лабинский, Мостовский и Темрюкский районы.
В 2023 году на Кубани отдохнули 18,6 млн туристов, и прогнозируется, что этот рекорд будет побит в предстоящем курортном сезоне — по итогам года край ожидает принять в 19 млн человек.