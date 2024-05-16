Власти назвали самые востребованные у туристов города и районы Кубани

Глава Кубани отметил, что четверть туристов прибыла на один день, что свидетельствует о возросшем интересе со стороны жителей соседних регионов. Регионом проводится работа по привлечению отдыхающих круглый год, вне зависимости от сезона. Для этого открываются новые гостиницы различных категорий, насыщается событийная составляющая и предлагаются альтернативы пляжному отдыху, такие как активный, гастрономический и винный, а также экотуризм.