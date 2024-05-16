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Летний туристический поезд начнет курсировать до «Оленьих ручьев»

С 25 мая в летний туристический сезон начнет курсировать поезд «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи» (остановочный пункт Бажуково).

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА СВЖД

В пресс-службе СвЖД сообщают, что поезд будет ездить в режиме экспресса по выходным и праздничным дням до 27 октября.

Поезд № 7011 (Екатеринбург — Михайловский завод) будет отправляться из столицы Урала в 8:12. Прибытие в Бажуково в 10:48, на о. п. Аракаево (выход на маршрут южной части парка) в 11:13.

Обратно поезд с Аракаево будет отправляться в 17:00, с Бажуково — в 17:26. Прибытие в Екатеринбург в 20:10.

«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области более 600 гектаров лесных парков обработают от клещей до конца мая.

В первую очередь будут обрабатывать территории возле туристических маршрутов, природные парки. В частности, планируется от клещей обрабатывать Шарташский и Уктусский лесопарки, Оленьи ручьи, парк «Река Чусовая» и так далее.