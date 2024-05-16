Прокуратура Пермского края проверит регион на самовольное строительство

Причиной для инициирования такой проверки стало обращение общественного движения к региональной прокуратуре из-за недостроенного дома на улице Пролетарской, 41. Дольщики дома не могут получить ключи от своих квартир с 2014 года. Застройщик Истомин начал возведение многоквартирного дома без разрешения, так как получил разрешение только на индивидуальное жилое строительство. Сейчас застройщик отбывает наказание в местах лишения свободы.