Прокуратура Пермского края проверит регион на самовольное строительство

Прокуратура Пермского края проведёт проверку в муниципалитетах региона для выявления объектов самовольного строительства, сообщает Народный фронт.
Причиной для инициирования такой проверки стало обращение общественного движения к региональной прокуратуре из-за недостроенного дома на улице Пролетарской, 41. Дольщики дома не могут получить ключи от своих квартир с 2014 года. Застройщик Истомин начал возведение многоквартирного дома без разрешения, так как получил разрешение только на индивидуальное жилое строительство. Сейчас застройщик отбывает наказание в местах лишения свободы.
В апреле 2024 года Народный фронт обратился в прокуратуру, чтобы защитить права жителей города и привлечь к ответственности чиновников, которые должны контролировать соблюдение правил застройки.
«Оказывается, надзорный орган уже не раз выявлял нарушения требований градостроительного законодательства со стороны Минимущества. В апреле министру вновь внесено представление», — добавили в общественном движении.
Прокуратура региона направила письмо губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с целью восстановления прав дольщиков с помощью региональных мер защиты. Надзорный орган также проведёт проверку для выявления объектов самовольного строительства в муниципалитетах.