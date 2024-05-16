Деловую и досуговую зоны построят в Ворошиловском районе Волгограда

Утром 16 мая губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко отправились на берег Волги в Ворошиловский район, чтобы на месте строительства здания арбитражного суда обсудить вопросы дальнейшего развития дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройства прибрежной зоны.
«Исторически так получилось, что Ворошиловский район, который находится на Волге, не имеет доступа к воде — парадокс. Мы создаем возможности для того, чтобы жители могли пройти на набережную; создаем деловой и досуговый центр — территорию, которая станет новой точкой роста», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Новое 6-этажное здание суда уже возвышается в районе улицы Иркутской. В планах властей построить там дороги и сделать парковую зону. По словам губернатора, приведут в порядок и дворы, и коммуникации.
Первым делом решают вопрос увеличения пропускной способности существующих дорог и создания оптимальной схемы движения с исключением поворотов налево. Перед тем, как расширить дорогу на Иркутской, «Концессии» переносят и модернизируют участок теплосети. До конца 2024 сделают подъездную дорогу к суду.
Дальше в планах — продлить сюда рокадную дорогу. До этого сделали берегоукрепление 280-метрового участка от Иркутской до Одесской. В перспективе его продлят и на север, и на юг. Концепцию парковой зоны со спуском к набережной Волги уже разработали архитекторы «ВЯЗа». Предусмотрели озеленение, мощение дорожек, строительство лестниц, освещение. Ну, а в дальней перспективе мосты свяжут эту часть города с островами Сарпинским и Голодным.