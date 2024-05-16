Деловую и досуговую зоны построят в Ворошиловском районе Волгограда

Дальше в планах — продлить сюда рокадную дорогу. До этого сделали берегоукрепление 280-метрового участка от Иркутской до Одесской. В перспективе его продлят и на север, и на юг. Концепцию парковой зоны со спуском к набережной Волги уже разработали архитекторы «ВЯЗа». Предусмотрели озеленение, мощение дорожек, строительство лестниц, освещение. Ну, а в дальней перспективе мосты свяжут эту часть города с островами Сарпинским и Голодным.