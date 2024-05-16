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Пять дорог в Омске отремонтируют за 800 млн рублей

Речь идет об магистралях Воровского, Герцена, Заозерная, 7-я Северная, Ленина (от ул. Интернациональной до Ленинградской площади).

Информацию о предстоящих работах сообщил мэр Сергей Шелест. Уже в июне в городе начнут искать подрядчика для выполнения задачи.

Напомним, ранее мы писали, что в Омске ремонтируют улицу Красный Путь.