Пять дорог в Омске отремонтируют за 800 млн рублей

Информацию о предстоящих работах сообщил мэр Сергей Шелест. Уже в июне в городе начнут искать подрядчика для выполнения задачи.
Напомним, ранее мы писали, что в Омске ремонтируют улицу Красный Путь.
Речь идет об магистралях Воровского, Герцена, Заозерная, 7-я Северная, Ленина (от ул. Интернациональной до Ленинградской площади).
Информацию о предстоящих работах сообщил мэр Сергей Шелест. Уже в июне в городе начнут искать подрядчика для выполнения задачи.
Напомним, ранее мы писали, что в Омске ремонтируют улицу Красный Путь.