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В Башкирии за неделю выросли цены на репчатый лук, картофель и морковь

В Башкирии подорожали репчатый лук, картофель и морковь.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подорожали репчатый лук, картофель и морковь. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 6 по 13 мая килограмм репчатого лука подорожал на 7,59%. На этой неделе ее средняя цена составила 32,21 рубля. Также жителям республики на 4,77% больше придется отдать за картофель (средняя цена — 24,73 рубля) и на 4,65% за морковь (49,61 рубля).

Однако на этой неделе на 3,9% подешевели огурцы (средняя цена — 107,86 рубля), на 3,07% — помидоры (222,51 рубля), на 2,45% — куриные яйца (104,60 рубля).

экономика
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