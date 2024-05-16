В Башкирии за неделю выросли цены на репчатый лук, картофель и морковь

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 6 по 13 мая килограмм репчатого лука подорожал на 7,59%. На этой неделе ее средняя цена составила 32,21 рубля. Также жителям республики на 4,77% больше придется отдать за картофель (средняя цена — 24,73 рубля) и на 4,65% за морковь (49,61 рубля).