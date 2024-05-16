Гидрологи оценили риски для будущего микрорайона в районе гребного канала

Их расчеты показали, что благодаря техническим решениям по подсыпке и благоустройству территории в случае паводка все возможные негативные последствия будут нивелированы. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Согласно исследованию, планируемая застройка не находится в зоне близлежащих ручьев и не влияет на их характеристики. Также она слабо влияет на гидравлический режим участка при высоких паводках.
«Мы детально изучили участок перспективной застройки, провели всевозможные исследования, чтобы минимизировать опасения общественности. И теперь готовы приступать к следующему этапу работы по проекту», — рассказал представитель застройщика Дмитрий Яценко.
В компании отметили, что в случае паводка уровень воды не достигнет уровня зданий. Это связано с тем, что участок расположен между дорожными насыпями и значительно возвышается над окружающими водоемами.
Для дополнительной безопасности будущих жителей микрорайона компания планирует укрепить откосы зданий камнем, габионами или георешеткой.
Также специалисты смоделировали ситуацию прорыва плотины Цимлянского гидроузла. Они пришли к выводу, что в случае аварии инженерные решения защитят будущий микрорайон.