Уровень инфляции по ощущениям узбекистанцев в апреле резко увеличился

В апреле уровень ощущения инфляции составил 13,7%, в марте он был равен 12,7%.
Причем самое большое ощущение инфляции отметили ташкентцы −17,4%, за ними следуют наманганцы (15%) и бухарцы (14,9%), наименьшую инфляцию ощущают в Каракалпакстане (9,9%) и Джизаке (10,9%). Значения указываются в пересчете на год.
Основными причинами инфляции респонденты назвали рост цен на коммунальные услуги и курса валют. Далее назывались монопольное увеличение цен, транспортные расходы, рост цен на продукты питания и рост зарплаты.
Среди опрошенных предпринимателей среди причин инфляции назывались также высокая налоговая нагрузка и рост цен на сырье.
Также опрос выявил, что самые высокие инфляционные ожидания населения у представителей строительной и медицинской сферы, а самые низкие — у студентов. Из предпринимателей высокую инфляцию отметили представители информационных технологий.
Интересно распределение ожидаемой инфляции по товарам в сравнении апреля с мартом. В апреле ощущаемая инфляция возросла для лекарств, медицинских услуг, сахара, строительных товаров, услуг кафе и ресторанов и бытовых услуг. При этом, по ощущениям респондентов, снизился рост цен на бензин, мясо и молоко, одежду и обувь, транспорт.