Уровень инфляции по ощущениям узбекистанцев в апреле резко увеличился

Интересно распределение ожидаемой инфляции по товарам в сравнении апреля с мартом. В апреле ощущаемая инфляция возросла для лекарств, медицинских услуг, сахара, строительных товаров, услуг кафе и ресторанов и бытовых услуг. При этом, по ощущениям респондентов, снизился рост цен на бензин, мясо и молоко, одежду и обувь, транспорт.