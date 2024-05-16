На Кубани с начала года отметили рост зарплат

Анализ более 113 тысяч вакансий, опубликованных в регионе, показал, что рыночный диапазон предлагаемых зарплат составляет от 45,9 тыс. руб. до 103,4 тыс. рублей. Это на значительном уровне выше, чем в аналогичный период прошлого года, когда работодатели предлагали зарплату в диапазоне от 40 тыс. руб. до 80,4 тыс. рублей.
В топ-10 компаний, которые наиболее активно публикуют вакансии в Краснодарском крае, вошли «Пятерочка», «Магнит», «Триколор», «Ростелеком», «Деловые Линии», «Тинькофф», «Оникс-Недвижимость», «Фирма “Агрокомлекс им. Н. И. Ткачева”», Iteco и «Сбер».