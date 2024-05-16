В Ростовскую область в августе прибудет первый «Метеор»

По словам Лопаткина, Ростовская область собирается с помощью лизинга купить первый «Метеор» в августе. Судно начнут тестировать в сентябре — ему разрешено движение от Таганрога до Волгограда.
«Метеор» планируют запустить из Таганрога в Калач-на-Дону.
«Волгоград, наверное, не совсем будет интересен, так как скоростному судну девять часов придется идти в шлюзовых каналах. Скорее всего, запустим маршрут в город Калач-на-Дону (Волгоградской области. — прим. ТАСС), куда в добрые времена ходил “Метеор”, туда и мы начнем ходить», — заявил ТАСС Лопаткин.
Кроме того, по словам главы СПК «Дон» в 2025 году для Ростовской области планируется закупить третий «Валдай» и второй «Метеор», далее, в 2026 году — купить два морских «Метеора» для использования по маршрутам через Азовское и Черное моря.