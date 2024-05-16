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В Ростовскую область в августе прибудет первый «Метеор»

Судоходная пассажирская компания «Дон» (СПК «Дон») рассчитывает в августе текущего года получить первое судно на подводных крыльях большой вместимости «Метеор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Германа Лопаткина.

По словам Лопаткина, Ростовская область собирается с помощью лизинга купить первый «Метеор» в августе. Судно начнут тестировать в сентябре — ему разрешено движение от Таганрога до Волгограда.

«Метеор» планируют запустить из Таганрога в Калач-на-Дону.

«Волгоград, наверное, не совсем будет интересен, так как скоростному судну девять часов придется идти в шлюзовых каналах. Скорее всего, запустим маршрут в город Калач-на-Дону (Волгоградской области. — прим. ТАСС), куда в добрые времена ходил “Метеор”, туда и мы начнем ходить», — заявил ТАСС Лопаткин.

Кроме того, по словам главы СПК «Дон» в 2025 году для Ростовской области планируется закупить третий «Валдай» и второй «Метеор», далее, в 2026 году — купить два морских «Метеора» для использования по маршрутам через Азовское и Черное моря.