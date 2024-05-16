Минсельхоз оценил ущерб от майских заморозков для посевов

«Также есть поврежденные посевы и многолетние насаждения. Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных», — говорится в сообщении пресс-службы правительства, которая приводит слова Оксаны Лут.
В материале указано, что из-за заморозков в мае режим ЧС вводили в восьми регионах России. Заморозки наблюдались на территории Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях. Вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что объем урожая в регионе будет на 30−50% меньше, чем в прошлом году. Причиной этого, по его словам, стали заморозки в начале мая, отсутствие централизованного полива из-за разрушения Каховской ГЭС и малое количество весенних осадков.
Дмитрий Патрушев 12 мая говорил, что Россия получит урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности, несмотря на заморозки. По его словам, засеяно более 25 млн га, что составляет примерно половину прогнозной площади.