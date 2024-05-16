Минсельхоз оценил ущерб от майских заморозков для посевов

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что объем урожая в регионе будет на 30−50% меньше, чем в прошлом году. Причиной этого, по его словам, стали заморозки в начале мая, отсутствие централизованного полива из-за разрушения Каховской ГЭС и малое количество весенних осадков.