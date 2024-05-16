В Перми запустили производство роботов-манипуляторов

Как пояснили в компании, робот-манипулятор спроектирован для выполнения задач упаковки, сварки, сборки, подъема, перемещения деталей весом до 13 кг и других операций. Promobot M13 состоит из трех конструктивных блока: манипулятор, блока и пульта управления. Это позволяет обеспечить качественную эксплуатацию без навыков сложного программирования.
«Несколько зарубежных компаний, специализирующихся на поставке промышленных манипуляторов, покинули российский рынок. Это открыло перед нами дверь для запуска производства новых индустриальных решений», — отметил генеральный директор компании «Промобот», Максим Чугунов.
Новый робот создан при поддержке Минпромторга России. Впервые решение будет представлено в конце мая на выставке «Металлообработка 2024».
Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, с того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.