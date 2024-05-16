Прокурор назвал основную проблему при строительстве станции «Спортивная»

«Но я хочу сказать, что и работавший подрядчик этой станции, был привлечен к административной ответственности (штраф более 13 миллионов), и бывший начальник департамента транспорта. В случае выявления признаков уголовного преступления материалы будут направлены для согласования в прокуратуру области, дело будет возбуждено», — указал Роман Сивак.