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Прокурор назвал основную проблему при строительстве станции «Спортивная»

Роман Сивак прокомментировал ситуацию в ходе пресс-конференции ТАСС 16 мая.

Прокурор Новосибирска Роман Сивак рассказал о проблемах, связанных со станцией метро «Спортивная».

Он прокомментировал ситуацию в ходе пресс-конференции ТАСС 16 мая.

«Это касается, во-первых, сроков исполнения контракта, затягивания с вводом в эксплуатацию», — указал Сивак.

Сотрудники прокуратуры дали предварительную оценку и собрали материал прокурорской проверки. По словам руководителя надзорного ведомства, сейчас необходимости в возбуждении уголовного дела нет.

«Но я хочу сказать, что и работавший подрядчик этой станции, был привлечен к административной ответственности (штраф более 13 миллионов), и бывший начальник департамента транспорта. В случае выявления признаков уголовного преступления материалы будут направлены для согласования в прокуратуру области, дело будет возбуждено», — указал Роман Сивак.

Ранее прокурор объяснил, почему в Новосибирске не будут строить 60-этажный небоскреб.