Прокурор назвал основную проблему при строительстве станции «Спортивная»

Прокурор Новосибирска Роман Сивак рассказал о проблемах, связанных со станцией метро «Спортивная».
Он прокомментировал ситуацию в ходе пресс-конференции ТАСС 16 мая.
«Это касается, во-первых, сроков исполнения контракта, затягивания с вводом в эксплуатацию», — указал Сивак.
Сотрудники прокуратуры дали предварительную оценку и собрали материал прокурорской проверки. По словам руководителя надзорного ведомства, сейчас необходимости в возбуждении уголовного дела нет.
«Но я хочу сказать, что и работавший подрядчик этой станции, был привлечен к административной ответственности (штраф более 13 миллионов), и бывший начальник департамента транспорта. В случае выявления признаков уголовного преступления материалы будут направлены для согласования в прокуратуру области, дело будет возбуждено», — указал Роман Сивак.
Ранее прокурор объяснил, почему в Новосибирске не будут строить 60-этажный небоскреб.