Крым экспортирует товары в 39 стран мира — Кивико

Она подчеркнула, что спрос на крымские товары растет. В частности, по итогам прошлого года были налажены поставки в Индию, Перу, Эквадор и Боливию.
«Особенно приятно, что в 2023 году основная часть экспорта — более 70% — пришлась на промышленную продукцию, товары машиностроительного комплекса, — сказала Кивико. — На втором месте пищевая продукция — более 20%, далее идут крымская косметика и вина».
Главным импортером крымских товаров по итогам прошлого года стала Турция, на втором месте Казахстан, далее следуют Киргизия, Узбекистан.
Министр отметила, что удалось наладить поставки в дальнее зарубежье. Так, в Индию были поставлены эфирные масла, органические удобрения — в Боливию и Перу и Эквадор. А в Казахстане большим спросом пользуются произведенные в регионе системы полива.
Говоря об итогах развития экспорта за прошлый год, Кивико подчеркнула рост объемов несырьевого экспорта. А также развитие малых предприятий региона и их выход на мировой рынок.
«В этом году наша цель — это увеличение рынков сбыта, повышение устойчивости экономических связей со странами-импортерами крымских товаров и увеличение объемов экспорта», — резюмировала Кивико.
Ранее постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что представители бизнеса ряда европейских стран проявляют интерес к работе с Крымом и налаживают связи с регионом через посреднические структуры.