«Ансат», катер и мобильный дом: что показали Минниханову на уличной выставке KazanForum

Также на выставке были представлены автомобили скрытного бронирования, прицепы и полуприцепы, сельскохозяйственная и строительная техника, а также легковые автомобили, автобусы и тяжёлые машины. Последним экспонатом выставки стал небольшой мобильный жилой дом со всеми удобствами, выполненный из экологически чистых материалов.