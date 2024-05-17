В Екатеринбурге начали расселять жителей трех ветхих домов

Напомним, в 2023 году на рынок жилья столицы Урала вышла группа «Самолет». Осенью того же года «Самолет» выиграл два конкурса на застройку участков — на улицах Вилонова и Летчиков. К 2028 году компания планирует построить жилые комплексы недалеко от метро «Уральская» и рядом с Основинским парком.