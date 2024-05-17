В Екатеринбурге начали расселять жителей трех ветхих домов

В Екатеринбурге застройщик «Самолет» расселит жителей трех ветхтих домов на Летчиков и Вилонова до конца лета. Решение было принято, так как эти дома находятся в границах площадок комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-центре компании застройщика.
— Квартиры уже подобраны девелопером с учетом пожеланий жильцов к метражу и району проживания и ожидают новоселов, — поделились в компании.
30 семей переедут в новые дома уже до конца лета. Более 120 из 170 проживающих семей в домах, построенных в середине прошлого века, уже дали согласие на переезд. С каждой семьей и с каждым жителем договариваются индивидуально. Также жильцы могут отказаться от переезда, взяв денежную компенсацию от компании вместо новой квартиры.
Напомним, в 2023 году на рынок жилья столицы Урала вышла группа «Самолет». Осенью того же года «Самолет» выиграл два конкурса на застройку участков — на улицах Вилонова и Летчиков. К 2028 году компания планирует построить жилые комплексы недалеко от метро «Уральская» и рядом с Основинским парком.