Чемезов рассказал о новом варианте названия для Superjet

На момент начала эксплуатации, импортные комплектующие составляли почти 80% конструкции. В 2018 году было объявлено о создании новой модели самолета с большей долей российских частей. В том же году ОАК был передан в «Ростех». Впервые о возможном уходе от иностранного названия сам Сергей Чемезов заговорил в 2019 году — после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево. «Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — говорил он тогда РБК. «Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием <…> гражданских самолетов. Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов», — объяснял и гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.