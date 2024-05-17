Во Владивостоке дорожники активно асфальтируют главную улицу города

Во Владивостоке продолжается масштабное обновление дорожного покрытия, и первый этап асфальтирования улицы Светланской уже завершен. В ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, дорожные рабочие приступили к укладке нового слоя асфальта, выбрав для этого качественный щебёночно-мастичный асфальтобетон. Первые 400 тонн этого материала уже уложены на дорогу, что стало возможным после того, как был демонтирован слой старого асфальта площадью более 8 тысяч квадратных метров.