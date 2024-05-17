Во Владивостоке дорожники активно асфальтируют главную улицу города

Во Владивостоке продолжается масштабное обновление дорожного покрытия, и первый этап асфальтирования улицы Светланской уже завершен. В ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, дорожные рабочие приступили к укладке нового слоя асфальта, выбрав для этого качественный щебёночно-мастичный асфальтобетон. Первые 400 тонн этого материала уже уложены на дорогу, что стало возможным после того, как был демонтирован слой старого асфальта площадью более 8 тысяч квадратных метров.
Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий», отвечающее за ремонтные работы, сообщает о завершении подготовительного этапа, включающего замену плит перекрытий на дождеприёмных камерах и смотровых колодцах ливневой канализации в районе от пересечения с Алеутской до пересечения с Уборевича. Также были установлены новые люки и решетки, что улучшит систему водоотведения.
Рабочие намерены уложить около 12 тысяч квадратных метров нового асфальтового покрытия и планируют завершить все работы до конца недели. После завершения асфальтирования специалисты по дорожному движению приступят к нанесению новой разметки, что повысит безопасность движения транспорта и пешеходов.
Параллельно с асфальтированием, в городе активно обновляется дорожная разметка. С начала весны текущего года дорожные службы уже обновили более 50 километров линий и около 3 тысяч квадратных метров пешеходных переходов. Новые пешеходные переходы, или «зебры», были нанесены на таких улицах, как Южно-Уральская, Волховская и Металлургическая. Ещё ранее разметка появилась на Маковского, проспекте 100-летия Владивостока, улицах Невская, Вострецова, Печорская, Южно-Уральская, проспекте Красного Знамени, Военном Шоссе, улице Баляева, Котельникова, проспекте Острякова, Жигура, Стрелочной.