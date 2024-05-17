Эксперты обозначили отраслевые особенности зарплат в Казахстане

В исследовании отмечается, что существуют различия в оплате труда на разных уровнях управления в зависимости от сферы деятельности компаний. Банковская сфера и сектор FMCG выделяются на фоне остальных конкурентными заработными платами высшего и среднего звеньев управления, тогда как в IT-секторе внимание фокусируется на высокооплачиваемых специалистах. В то же время в секторах нефти и газа, добычи и промышленности вспомогательный/рабочий персонал являются наиболее высокооплачиваемыми на фоне других индустрий. Данные обзора могут быть использованы для разработки стратегически обоснованной зарплатной политики, быть ориентиром для HR-профессионалов и топ-менеджеров при планировании и пересмотре кадровых политик в целом.