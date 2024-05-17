Завод кормов для аквакультуры планируют построить под Новосибирском

Завод по производству специализированных экструдированных кормов для аквакультуры планирует построить ООО НПК «Акватех» под Новосибирском. Об этом сообщил глава отдела водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства НСО Сергей Данильченко на пресс-конференции в «Интерфаксе».
По его словам, общая мощность завода составит около 28 тысяч тонн продукции в год. Проект будет реализован в четыре этапа, общий объем инвестиций составит 2,2 млрд рублей. Завод хотят разместить в Березовском сельсовете Новосибирского района. Предприятие должны построить до 2028 года.
Также в Барабинске планируется построить цех ООО «Сибирский рыбный дом». По плану, его мощность составит девять тонн в сутки, он будет ориентирован на переработку местной рыбы. Готовность цеха равна 80%.
В 2023 году общий вылов рыбы составил 14,4 тысячи тонн. Это на 0,3 тонны больше, чем в 2022 году. Господдержка отрасли в НСО в этом году выросла до 23 млн рублей по сравнению с 20 млн рублей в прошлом году.
По данным Данильченко, ежегодно из Новосибирской области экспортируется около 600 тонн рыбной продукции во Францию, Германию, Данию и другие страны. В 2023 года в Китай отправили 34 тонны рыбы.
Напомним, новосибирцы пожаловались на загрязнение Оби владельцами частных катеров.