Завод кормов для аквакультуры планируют построить под Новосибирском

В 2023 году общий вылов рыбы составил 14,4 тысячи тонн. Это на 0,3 тонны больше, чем в 2022 году. Господдержка отрасли в НСО в этом году выросла до 23 млн рублей по сравнению с 20 млн рублей в прошлом году.