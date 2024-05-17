Приостановлена стройка первого небоскреба в Новосибирске

«Могу констатировать, что для застройщиков установлены единые правила по требованию прокуратуры. При строительстве многоэтажных домов любой застройщик должен предусмотреть строительство учреждений социальной инфраструктуры: школ, детсадов. По требованию градостроительного регламента на той площадке здания более 30 этажей строить нельзя и, кроме того, там отсутствует социальная инфраструктура. Мы объявили в октябре предостережение мэру о выдаче разрешения на такое строительство. Никакого небоскреба на этом месте не будет, пока там не появится инфраструктура. Кроме того, здание не должно быть выше 30 этажей», — прокомментировал Роман Сивак.
Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что строительство 60-этажного небоскреба в Новосибирске обойдется в 3,5 млрд руб. Небоскреб должен стать первым в городе жилым домом такой этажности. В региональном министерстве комментировали, что здание должно появиться у станции метро «Октябрьская». Согласование строительства такого объекта велось в том числе с «Росавиацией», отмечали в министерстве.