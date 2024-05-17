В Башкирии подорожал бензин

Отметим, что по доступности топлива республика находится на 12 месте в стране. Дешевле всего заправиться можно в Коми или Алтайском крае, там литр бензина стоит 49,44 ₽ Самый дорогой бензин в Якутии — 69,26 ₽ и Сахалинской области — 68,78 ₽