В Башкирии подорожал бензин. Цены на автомобильное топливо повышаются третью неделю подряд, таковы данные Ростата.
По данным статистиков, за неделю с 7 по 13 мая стоимость топлива выросла в 39 регионах страны. Между тем в пяти субъектах России ценники снизились.
В Башкирии за неделю средняя цена бензина выросла на три копейки, с 52,75 до 52,78 ₽ Литр АИ-92 в среднем стоит 49,74 ₽, АИ-95 — 54,15 ₽, АИ-98 и выше — 66,29 ₽ Стоимость дизельного топлива составляет 62,36 ₽ за литр.
Отметим, что по доступности топлива республика находится на 12 месте в стране. Дешевле всего заправиться можно в Коми или Алтайском крае, там литр бензина стоит 49,44 ₽ Самый дорогой бензин в Якутии — 69,26 ₽ и Сахалинской области — 68,78 ₽