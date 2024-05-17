Путин: Россия готова дать льготы китайским инвесторам

«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам», — сказал президент. Он пригласил делегацию КНР на 9 Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре во Владивостоке.