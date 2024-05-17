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Путин: Россия готова дать льготы китайским инвесторам

Президент Владимир Путин выступил на церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Он выразил уверенность, что альянс с Китаем в энергетике будет и дальше укрепляться. Президент сообщил, что Россия готова снабжать КНР экологически чистой энергией и предоставлять льготы, а также доступ к технологической базе китайским инвесторам.

Источник: РИА "Новости"

«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам», — сказал президент. Он пригласил делегацию КНР на 9 Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре во Владивостоке.

Владимир Путин также сообщил, что Россия наращивает экспорт в КНР продукции российского агропромышленного комплекса. Об этом они вчера говорили с председателем КНР. «Эта продукция отличается высоким качеством и экологичностью», — отметил президент.

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