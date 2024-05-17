Планы на Сергели. Кувейтская компания построит в районе медлабораторию и завод по производству реактивов

Встреча состоялась в рамках выставки инвестиционного, экспортного и туристического потенциала Узбекистана, которая прошла в Кувейте
Ияд Салех заинтересовался в инвестировании в логистику, инфраструктуру района и строительство многоэтажных жилых зданий. Он отметил возможности оснащения государственных медицинских учреждений, расположенных в Сергелийском районе, современным медицинским оборудованием, внедрения технологий раннего выявления и диагностики заболеваний на основе новейших мировых технологий.
Стороны обсудили также организацию фармацевтического производства и строительство торгового комплекса Sergeli Mall.
По итогам переговоров хокимият Сергелийского района Ташкента и компания Gulf General Trading подписали меморандум о сотрудничестве по проектам создания современной медицинской лаборатории и строительства завода по производству реактивов.