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Планы на Сергели. Кувейтская компания построит в районе медлабораторию и завод по производству реактивов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хоким Сергели Элбек Шукуров и глава кувейтской компании Gulf General Trading Ияд Салих договорились о строительстве в районе новых социальных и промышленных объектов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Встреча состоялась в рамках выставки инвестиционного, экспортного и туристического потенциала Узбекистана, которая прошла в Кувейте 13—14 мая.

Ияд Салех заинтересовался в инвестировании в логистику, инфраструктуру района и строительство многоэтажных жилых зданий. Он отметил возможности оснащения государственных медицинских учреждений, расположенных в Сергелийском районе, современным медицинским оборудованием, внедрения технологий раннего выявления и диагностики заболеваний на основе новейших мировых технологий.

Стороны обсудили также организацию фармацевтического производства и строительство торгового комплекса Sergeli Mall.

По итогам переговоров хокимият Сергелийского района Ташкента и компания Gulf General Trading подписали меморандум о сотрудничестве по проектам создания современной медицинской лаборатории и строительства завода по производству реактивов.

экономика
медицина