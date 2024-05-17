Обновлена программа развития транспортного комплекса Приморья

В новой редакции изложена государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края». Последняя редакция программы была утверждена правительством Приморского края в январе текущего года.
Согласно новому паспорту, куратором государственной программы является заместитель председателя правительства Приморского края. Ответственный исполнитель программы — по-прежнему министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Остались прежними и этапы реализации программы: первый этап — 2020−2022 годы, второй этап — 2023−2030 годы.
Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края № 256-пп можно в «Приморской газете» № 31 (2173) на странице 15.
Также целями программы названы повышение транспортной доступности для граждан социально-экономических, туристических и культурных центров, а также повышение доступности транспортных услуг для жителей удаленных и труднодоступных территорий.
Заявленный объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета увеличен с 102 700 284 тыс. руб. до 157 123 064 тыс. руб., прогнозная оценка средств федерального бюджета, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, увеличена с 9 598 095,8 тыс. руб. до 20 097 936 тыс. рублей.