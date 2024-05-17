А воз и ныне там. В Узбекистане вновь одобрили проект промышленного разведения креветок

Кроме того, ассоциация, которая занимается совершенствованием и реформированием рыбной отрасли в стране, наладила тесные партнерские связи с зарубежными странами, имеющими опыт в рыбном хозяйстве, и предложила ряд проектов для реализации в нашей республике.
В частности, совместно со специалистами из Венгрии в Узбекистане создадут селекционный центр. Он будет специализироваться на обновлении популяции существующих видов рыб и акклиматизации новых видов.
Вместе с Нидерландами и Ираном в нашей республике откроют филиалы ведущих мировых компаний по производству кормов для рыб, а совместно с Китаем запланирован проект восстановления популяции видов рыб, занесенных в Красную книгу.
Напомним, что «креветочные» проекты в нашей стране планировались и раньше. В феврале 2021 года китайская компания Tianjin Kaiteng Investment Group хотела построить в Кегейлийском районе Каракалпакстана комплекс для разведения пекинских уток и креветок за 90 миллионов долларов. Здесь предполагалось выращивать до 500 тонн креветок в год.
В феврале 2023 года бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов предлагал наладить выращивание креветок, крабов и омаров в двух крупных естественных озерах Кашкадарьинской области — Сечанкуль в пустыне Сандыкли и Ачинкуль в пустыне Аваз.
А в сентябре 2023 года компания из Китая Shandong Youfa Group по договоренности с Минсельхозом собиралась выращивать в Узбекистане креветок, используя четыре различные методики.