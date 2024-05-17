А воз и ныне там. В Узбекистане вновь одобрили проект промышленного разведения креветок

Напомним, что «креветочные» проекты в нашей стране планировались и раньше. В феврале 2021 года китайская компания Tianjin Kaiteng Investment Group хотела построить в Кегейлийском районе Каракалпакстана комплекс для разведения пекинских уток и креветок за 90 миллионов долларов. Здесь предполагалось выращивать до 500 тонн креветок в год.