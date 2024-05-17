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А воз и ныне там. В Узбекистане вновь одобрили проект промышленного разведения креветок

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ассоциация «Узбекбаликсаноат» договорилась с Южной Кореей о запуске «первого» в Узбекистане проекта промышленного выращивания креветок, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Кроме того, ассоциация, которая занимается совершенствованием и реформированием рыбной отрасли в стране, наладила тесные партнерские связи с зарубежными странами, имеющими опыт в рыбном хозяйстве, и предложила ряд проектов для реализации в нашей республике.

В частности, совместно со специалистами из Венгрии в Узбекистане создадут селекционный центр. Он будет специализироваться на обновлении популяции существующих видов рыб и акклиматизации новых видов.

Вместе с Нидерландами и Ираном в нашей республике откроют филиалы ведущих мировых компаний по производству кормов для рыб, а совместно с Китаем запланирован проект восстановления популяции видов рыб, занесенных в Красную книгу.

Напомним, что «креветочные» проекты в нашей стране планировались и раньше. В феврале 2021 года китайская компания Tianjin Kaiteng Investment Group хотела построить в Кегейлийском районе Каракалпакстана комплекс для разведения пекинских уток и креветок за 90 миллионов долларов. Здесь предполагалось выращивать до 500 тонн креветок в год.

В феврале 2023 года бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов предлагал наладить выращивание креветок, крабов и омаров в двух крупных естественных озерах Кашкадарьинской области — Сечанкуль в пустыне Сандыкли и Ачинкуль в пустыне Аваз.

А в сентябре 2023 года компания из Китая Shandong Youfa Group по договоренности с Минсельхозом собиралась выращивать в Узбекистане креветок, используя четыре различные методики.

экономика
сельское хозяйство