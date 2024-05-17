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Начался капремонт трассы Бендеры — Каушаны — Чимишлия

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Государственная администрация автомобильных дорог сообщила о начале капитального ремонта трассы R26 Бендеры — Каушаны — Чимишлия.

Источник: Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor

Трасса на юго-востоке Молдовы имеет стратегическое значение и представляет собой важный коридор для транзита из пунктов пропуска через границу Тудора и Паланка и доступа к южной части страны, порту Джурджулешты, КПП Джурджулешть — Галац, Кагул-Оанча и Леова-Бумбата.

Запланированы работы по ремонту дорожного покрытия, полная реконструкция четырех мостов, ремонт тротуаров, бордюров, дорожных желобов, устройство подъездных путей и другие. В общей сложности будет восстановлено около 22,5 километра дороги.

Завершение работ ожидается в конце декабря 2025 года.