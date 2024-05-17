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В Перми начнут производство роботов-манипуляторов для предприятий страны

Производство промышленных роботов-манипуляторов из Перми поддержал Минпромторг России.

Источник: Соцсети

В компании «Промобот» начнут производство роботов-манипуляторов для промышленных предприятий страны. Промышленных роботов в Перми создали при поддержке Минпромторга России. Его применение найдут в пищевой промышленности, металлургии, фармакологии и других отраслях.

Шестиосевой манипулятор Promobot M13 будет выполнять упаковку, сварку, сборку, подъем, перемещение и другие операции с деталями весом до 13 кг. В пермской компании пояснили, что конструкция нового робота включает манипулятор, блок и пульт управления.

Конструктивные особенности робота-манипулятора позволят обеспечить быструю настройку и внедрение решений без навыков программирования. в различные отрасли: пищевая промышленность, металлургия, фармакологическая промышленность и другие.

Робот-манипулятор Promobot M13 разработчики представят на выставке «Металлообработка-2024» с 20 по 24 мая в Москве.

экономика