В Перми УФАС обнаружило ложные листовки о проверке счётчиков воды

Управление федеральной антимонопольной службы региона (УФАС) обнаружило в Перми ложные листовки о проверке счётчиков воды.
По данным УФАС, в ведомство поступило несколько сообщений о том, что в многоквартирных дома столицы Прикамья распространяют листовки под видом предписаний о необходимости проверки счётчиков. В июне 2023 года ведомство признало такую рекламу незаконной и выдало распространителю ИП Калачёву предписание о том, что её необходимо прекратить.
«Недобросовестный предприниматель-рекламодатель не только проигнорировал предписание антимонопольного органа, но и продолжил распространять листовки в Перми», — отмечает пермское УФАС.
Ведомство обратилось в суд, решением которого ИП Калачёву запрещено распространять ненадлежащую рекламу.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об итогах судебного разбирательства между УФАС Пермского края и компанией ПЗСП. Ведомство обнаружило, что организация воспользовалась своим положением на рынке и завысило цены на некоторые позиции в два раза.