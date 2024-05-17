В Перми УФАС обнаружило ложные листовки о проверке счётчиков воды

По данным УФАС, в ведомство поступило несколько сообщений о том, что в многоквартирных дома столицы Прикамья распространяют листовки под видом предписаний о необходимости проверки счётчиков. В июне 2023 года ведомство признало такую рекламу незаконной и выдало распространителю ИП Калачёву предписание о том, что её необходимо прекратить.