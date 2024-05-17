Интервалы на МЦК увеличатся утром и вечером с 18 мая по 30 июня

Отмечается, что в результате интервал движения в утренние «непиковые» часы с 06:00 до 06:33 будет увеличен с 8 до 24 минут: на участке Крымская — Стрешнево в будние дни, а на участке Крымская — Балтийская — в выходные дни. В вечерние часы с 22:20 до 00:00 интервал на МЦК будет увеличен с 8 до 16 минут. В остальное время интервал движения поездов сохранится.