Интервалы на МЦК увеличатся утром и вечером с 18 мая по 30 июня

«В связи с необходимостью пропуска пассажирского поезда через пути МЦК из-за проведения работ по модернизации участка Москва-Октябрьская — Крюково Ленинградского направления с 18 мая по 30 июня внесены изменения в расписание движения поездов “Ласточка” на Московском центральном кольце. Так, из графика выведены 3 поезда, еще один будет курсировать по укороченному маршруту — до Крымской», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате интервал движения в утренние «непиковые» часы с 06:00 до 06:33 будет увеличен с 8 до 24 минут: на участке Крымская — Стрешнево в будние дни, а на участке Крымская — Балтийская — в выходные дни. В вечерние часы с 22:20 до 00:00 интервал на МЦК будет увеличен с 8 до 16 минут. В остальное время интервал движения поездов сохранится.