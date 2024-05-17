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Интервалы на МЦК увеличатся утром и вечером с 18 мая по 30 июня

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) увеличатся в утренние и вечерние часы с 18 мая по 30 июня в связи с модернизацией инфраструктуры на Ленинградском направлении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Источник: РИА "Новости"

«В связи с необходимостью пропуска пассажирского поезда через пути МЦК из-за проведения работ по модернизации участка Москва-Октябрьская — Крюково Ленинградского направления с 18 мая по 30 июня внесены изменения в расписание движения поездов “Ласточка” на Московском центральном кольце. Так, из графика выведены 3 поезда, еще один будет курсировать по укороченному маршруту — до Крымской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате интервал движения в утренние «непиковые» часы с 06:00 до 06:33 будет увеличен с 8 до 24 минут: на участке Крымская — Стрешнево в будние дни, а на участке Крымская — Балтийская — в выходные дни. В вечерние часы с 22:20 до 00:00 интервал на МЦК будет увеличен с 8 до 16 минут. В остальное время интервал движения поездов сохранится.