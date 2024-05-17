В Краснодаре завершили ремонт на 22 улицах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты обновили 50% участков из плана. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Работы завершены на участках по улицам Береговой, Севастопольской, Липовой, Дорожной, Восточной и Советской в станице Елизаветинской, им. Яна Полуяна, им. Ковалева, им. Атарбекова, им. Герцена, им. Седина.
Ремонт выполнили на улицах Октябрьской, Красных Партизан, Свободной, Майкопской, им. Чехова, Благовещенской, им. Стасова, им. Шевченко, Трамвайной, Уральской и Горячеключевской.
На участках уложили новый асфальт, обновили тротуары, съезды, разметку и дорожные знаки. Там, где требовалось, заменили бордюры и отремонтировали светофоры.
Ремонт завершается по улицам Андреевской, Комсомольской, Криничной, им. Дзержинского и им. Академика Королева в поселке Российском.
«По контракту мы должны завершить работы до конца сентября, но, по опыту прошлого года, отремонтировать все участки планируем досрочно», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.