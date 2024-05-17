Нацбанк выпускает в обращение золотую слитковую монету «Славянка»

Масса монеты — 7,78 г, диаметр — 21,9 мм, проба сплава — 999,9. Тираж — 7 тыс. Монета имеет форму круга, с лицевой и оборотной стороны — выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.
На реверсе монеты в центре — рельефное изображение портрета молодой славянки с маленьким ребенком на руках, по бокам — две райские птички, дополняющие духовную составляющую композиции. Вверху по кругу — надпись «Славянка».
Монета отчеканена на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».
Выпущенная в обращение монета является законным платежным средством Беларуси и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Информация о ценах продажи и наличии слитковых (инвестиционных) монет в кассе Национального банка размещается на официальном сайте Нацбанка в разделе «Банкноты и монеты».