Калининградстат: в регионе цены на топливо за год увеличились в среднем на 11%

В Калининграде автомобильное топливо за год подорожало в среднем на 11%. Такие данные приводит Калининградстат.
Для вывода динамики взяли цены за январь-март 2024 года и за аналогичный период 2023. Помимо бензина при подсчете учитывалось также дизельное и газовое моторное топливо. «По сравнению с январём-мартом 2023 года зафиксирован рост цен на бензин АИ-92 на 7,88%, бензин АИ-95 — на 7,85%, бензин АИ-98 — на 11,82%, дизельное топливо — на 12,53%, газовое моторное топливо — на 15,26%», — говорится в отчёте Калининградстата.
В феврале 2024 года в рейтинге РИА Новости Калининградская область заняла 58 место по доступности бензина. Согласно аналитике, в регионе на среднемесячную зарплату можно было купить 858 литров топлива. По сравнению с декабрём 2022-го 98-й бензин и дизтопливо подорожали за год более чем на 10%.