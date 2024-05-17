Казахстан запустит новое производство на космодроме «Байконур»

— В рамках исполнения протокола 8-го заседания межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» от 2 декабря 2022 года российская сторона представила перечень из 234 объектов, предлагаемых к исключению из состава арендаторов. На их базе планируется организовать производство с созданием около 300 новых рабочих мест.