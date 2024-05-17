Власти: Велодорожка от Приморья до Балтийска подорожает из-за цен на стройматериалы и логистики

Велодорожка от Приморья до Балтийска подорожает из-за цен на стройматериалы и логистики. Об этом журналистам сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
У нас как раз на следующей неделе будет совещание. Там есть сейчас необходимость корректировки смет, потому что увеличивается стоимость стройматериалов за счёт логистики, за счёт разных других особенностей. Сейчас будем смотреть, — рассказал министр.
Общая протяжённость велодорожки от Приморья до Балтийска превышает 54 километра. Она будет состоять из двух полос по 1,25 метра каждая. В качестве материала используют плитку без фаски и асфальтобетон.
Маршрут от Приморья до набережной Балтийска должны сдать в конце 2026 года. Строительство ведёт ЗАО «ДСП», с ним заключили контракт на 995 миллионов рублей.
Велодорожка от Приморья до Балтийска — часть проекта «От Косы до Косы». Первая очередь проходит от Зеленоградска до Приморья. Работы также выполняла компания «ДСП». Сроки сдачи объекта несколько раз переносили.