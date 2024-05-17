Тарифы на парковку в Пулково подорожали

Стоимость одного часа краткосрочной парковки в аэропорту Пулково увеличилась на 75%, указано на официальном сайте воздушной гавани. Новые тарифы вступили в силу 11 мая. Ранее водителям приходилось платить 200 рублей за 30 минут парковки на территории аэропорта, а в часы пик ставка поднималась до 250 рублей за полчаса. Теперь же за 30 минут на краткосрочной парковке необходимо заплатить 350 рублей, что на 75% больше. Таким образом, один час стоянки теперь стоит 700 рублей.