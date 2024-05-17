Остин
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэкономики: ВВП Беларуси вырос по итогам апреля на 5,1%

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Рост ВВП в Беларуси по итогам апреля составил 5,1%, а реальных денежных доходов населения — 9,1%, сообщил первый замминистра экономики Андрей Картун на семинаре в Палате представителей, передает корреспондент Sputnik Беларусь.

Источник: Sputnik.by

«Есть у нас все шансы, что в этом году выполним все основные прогнозные параметры», — также подчеркнул Картун.

Речь идет о планах, которые утверждены двумя указами президента Беларуси Александра Лукашенко в октябре прошлого года. Документы гласят, что в 2024 году рост ВВП должен составить 3,8%. Реальные располагаемые денежные доходы населения должны вырасти на 3,9% к предыдущему году. Рост экспорта товаров и услуг — 7,6%, а инфляция — не более 6%.

Ранее эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) улучшили прогноз по росту ВВП Беларуси. Они пересмотрели свои ожидания с 1,3% до 2,8%. Хотя в этом финансовом институте все равно считают, что есть негативные риски падения экономики.

Прирост ВВП в 2025 году аналитики ЕБРР ожидают более скромный — 2,2%.

В свою очередь эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) недавно заявили, что ВВП в стране увеличивается в основном за счет промышленности.

экономика