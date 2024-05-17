Минэкономики: ВВП Беларуси вырос по итогам апреля на 5,1%

Речь идет о планах, которые утверждены двумя указами президента Беларуси Александра Лукашенко в октябре прошлого года. Документы гласят, что в 2024 году рост ВВП должен составить 3,8%. Реальные располагаемые денежные доходы населения должны вырасти на 3,9% к предыдущему году. Рост экспорта товаров и услуг — 7,6%, а инфляция — не более 6%.