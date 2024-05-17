Минэкономики: ВВП Беларуси вырос по итогам апреля на 5,1%

«Есть у нас все шансы, что в этом году выполним все основные прогнозные параметры», — также подчеркнул Картун.
Речь идет о планах, которые утверждены двумя указами президента Беларуси Александра Лукашенко в октябре прошлого года. Документы гласят, что в 2024 году рост ВВП должен составить 3,8%. Реальные располагаемые денежные доходы населения должны вырасти на 3,9% к предыдущему году. Рост экспорта товаров и услуг — 7,6%, а инфляция — не более 6%.
Ранее эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) улучшили прогноз по росту ВВП Беларуси. Они пересмотрели свои ожидания с 1,3% до 2,8%. Хотя в этом финансовом институте все равно считают, что есть негативные риски падения экономики.
Прирост ВВП в 2025 году аналитики ЕБРР ожидают более скромный — 2,2%.
В свою очередь эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) недавно заявили, что ВВП в стране увеличивается в основном за счет промышленности.