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В Казахстане еще на пяти трассах заработают камеры контроля скорости

Программно-аппаратные комплексы ZEREK-2 вскоре начнут фиксировать нарушения скоростного режима на пяти трассах, сообщает Zakon.kz.

Источник: МВД РК

Как сообщил начальник департамента — официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, министерство совместно с Комитетом автомобильных дорог и «Казавтожолом» с 2023 года проводит реализацию сервиса по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима.

«20 мая этого года планируется запуск комплекса ZEREK-2 на автомобильных дорогах Павлодар — Калбатау, Бейнеу — Акжигит, Уральск — Самара, Павлодар — Омск, Уральск — Саратов. С этого периода на указанных трассах комплексы ZEREK-2 уже будут работать в штатном режиме».

сообщил Алекешев.

МВД призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.