В Казахстане еще на пяти трассах заработают камеры контроля скорости

Как сообщил начальник департамента — официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, министерство совместно с Комитетом автомобильных дорог и «Казавтожолом» с 2023 года проводит реализацию сервиса по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима.
«20 мая этого года планируется запуск комплекса ZEREK-2 на автомобильных дорогах Павлодар — Калбатау, Бейнеу — Акжигит, Уральск — Самара, Павлодар — Омск, Уральск — Саратов. С этого периода на указанных трассах комплексы ZEREK-2 уже будут работать в штатном режиме».
МВД призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.