В Казахстане еще на пяти трассах заработают камеры контроля скорости

«20 мая этого года планируется запуск комплекса ZEREK-2 на автомобильных дорогах Павлодар — Калбатау, Бейнеу — Акжигит, Уральск — Самара, Павлодар — Омск, Уральск — Саратов. С этого периода на указанных трассах комплексы ZEREK-2 уже будут работать в штатном режиме».