Новый промышленный кластер появится в Иркутской области

— В прошлом году Иркутская область уже участвовала в программе, тогда мы презентовали проект промышленного химического кластера. И уже в марте 2024 года он был включен в реестр Минпромторга России. Уверена, что участие в программе текущего года позволит нам сформировать и включить в реестр уже третий в Приангарье — электротехнический промышленный кластер, — заметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.