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Новый промышленный кластер появится в Иркутской области

Он будет направлен на электротехническое производство.

Источник: Правительство Иркутской области

Приангарье участвует в подготовке по созданию, развитию и управлению промышленными кластерами. Цель — создать в области новый электротехнический промышленный кластер, а также развить уже действующие. Программа обучения будет длиться два месяца, итогом станут готовые проекты по импортозамещению и документация для нового кластера. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

— В прошлом году Иркутская область уже участвовала в программе, тогда мы презентовали проект промышленного химического кластера. И уже в марте 2024 года он был включен в реестр Минпромторга России. Уверена, что участие в программе текущего года позволит нам сформировать и включить в реестр уже третий в Приангарье — электротехнический промышленный кластер, — заметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Учеба по программе будет состоять из восьми вебинаров с экспертами и защиты проектов. Участникам представят инструкцию создания промышленных кластеров и расскажут о том, как поддерживают производство импортозамещающей продукции.

Сейчас в области помимо группы химических производств действует Байкальский кластер легкой промышленности.

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