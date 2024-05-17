Новый промышленный кластер появится в Иркутской области

Приангарье участвует в подготовке по созданию, развитию и управлению промышленными кластерами. Цель — создать в области новый электротехнический промышленный кластер, а также развить уже действующие. Программа обучения будет длиться два месяца, итогом станут готовые проекты по импортозамещению и документация для нового кластера. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
— В прошлом году Иркутская область уже участвовала в программе, тогда мы презентовали проект промышленного химического кластера. И уже в марте 2024 года он был включен в реестр Минпромторга России. Уверена, что участие в программе текущего года позволит нам сформировать и включить в реестр уже третий в Приангарье — электротехнический промышленный кластер, — заметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.
Учеба по программе будет состоять из восьми вебинаров с экспертами и защиты проектов. Участникам представят инструкцию создания промышленных кластеров и расскажут о том, как поддерживают производство импортозамещающей продукции.
Сейчас в области помимо группы химических производств действует Байкальский кластер легкой промышленности.