Для строительства промузла «Осенцы» власти Перми изымут 14 участков

Пермские краевые власти изымут 14 гектар земли для строительства нового выезда с промышленного узла «Осенцы». Об этом сообщает правительства Пермского края.
Согласно документу для возведения новой дороги требуется изъять часть территорий Двуреченского сельского поселения в районе деревни Фомичи и Нестюково, Лобановского сельского поселения недалеко от деревни Козыбаево и земель Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ПНИИСХ).
Общая протяженность дороги составит около 2 километров, он будет двух полосной с освещением. Работы по строительству дополнительного съезда начались еще в 2021 году. Объект планируется сдать в конце текущего года.