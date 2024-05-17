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Для строительства промузла «Осенцы» власти Перми изымут 14 участков

Общая площадь изымаемых земель составит более 14 га.

Источник: Комсомольская правда

Пермские краевые власти изымут 14 гектар земли для строительства нового выезда с промышленного узла «Осенцы». Об этом сообщает правительства Пермского края.

Согласно документу для возведения новой дороги требуется изъять часть территорий Двуреченского сельского поселения в районе деревни Фомичи и Нестюково, Лобановского сельского поселения недалеко от деревни Козыбаево и земель Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ПНИИСХ).

Общая протяженность дороги составит около 2 километров, он будет двух полосной с освещением. Работы по строительству дополнительного съезда начались еще в 2021 году. Объект планируется сдать в конце текущего года.

строительство