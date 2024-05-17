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Глава Екатеринбурга Орлов рассказал о работе хлебозавода «Смак»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая, УралПолит.Ru. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выразил надежду, что завод «Смак» будет функционировать в обычном режиме после национализации холдинга «Макфа». При этом, по словам главы, с гендиректором завода он эту тему еще не обсуждал.

«Решения [о национализации] приняты, через все судебные инстанции устояли. Сейчас, насколько я знаю, уже началась передача имущества в управление государством. Надеюсь, что это никак не отразится на ритмичной работе предприятия», — приводит Ura.Ru слова Орлова.

Мэр также подчеркнул, что «Смак» является одним из основных поставщиков хлебобулочных изделий.

Ранее, как напоминает издание, Генпрокуратура России подала иск о передаче в пользу государства всех активов «Макфы». В тот же день, 28 марта, их арестовали. Как считают в прокуратуре, бизнес, связанный с холдингом, имеет коррупционное происхождение.