Глава Екатеринбурга Орлов рассказал о работе хлебозавода «Смак»

«Решения [о национализации] приняты, через все судебные инстанции устояли. Сейчас, насколько я знаю, уже началась передача имущества в управление государством. Надеюсь, что это никак не отразится на ритмичной работе предприятия», — приводит Ura.Ru слова Орлова.
Мэр также подчеркнул, что «Смак» является одним из основных поставщиков хлебобулочных изделий.
Ранее, как напоминает издание, Генпрокуратура России подала иск о передаче в пользу государства всех активов «Макфы». В тот же день, 28 марта, их арестовали. Как считают в прокуратуре, бизнес, связанный с холдингом, имеет коррупционное происхождение.