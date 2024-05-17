Глава Екатеринбурга Орлов рассказал о работе хлебозавода «Смак»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 мая, УралПолит.Ru. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выразил надежду, что завод «Смак» будет функционировать в обычном режиме после национализации холдинга «Макфа». При этом, по словам главы, с гендиректором завода он эту тему еще не обсуждал.