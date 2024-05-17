Яндекс. Такси запретят завышать цены в пять раз — Антимонопольщики

«Яндекс. Такси в двух, по крайней мере, городах — Алматы и Астаны, занимает долю рынка более 80%. Это даже не доминант, это монополия. В части ценообразования мы однократно комментировали, что у нас есть вопросы к высокой комиссии, которая взымается в том числе и с водителей такси, и с пассажиров. Мы когда проанализировали саму структуру ценообразования, это же платформенная компания, работают на ней наши граждане, это более 250 тыс. человек, есть и сотрудники государственного аппарата, не секрет, которые по вечерам работают. Это большой работодатель, и большой круг потребителей, которые пользуются данной платформой, очень удобным сервисом, но всегда вопросы касаются ценообразования», — пояснил он.