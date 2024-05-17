Яндекс. Такси запретят завышать цены в пять раз — Антимонопольщики

В пиковые часы выше трехкратной стоимости Яндекс. Такси завышать цену не сможет. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«В рамках нашего расследования и переговорами с Яндекс. Такси удалось прийти к компромиссу в части того, что снизить, во-первых, комиссию для потребителей, мы об этом давали официальную информацию, второе — то что беспокоило потребителей, это естественно резкий рост (тарифов — прим. Авт.) в пиковые часы — в три раза, четыре и даже в 5 раз были моменты, когда особенно идет пиковая нагрузка, погодные условия, пробки и так далее», — пояснил он.
Глава АЗРК подчеркнул, что ранее цены на такси никак не контролировались государством.
«То есть до этого расследования эта цена никак не контролировалась. Условно в пик непогоды, дождя и так далее, цена резко взлетает, и все, она не контролируется. Бывало доходило до 11−12 тыс. (тенге за поездку — прим. Авт.) и так далее. Сегодня цена максимальная будет, то есть больше чем в три раза она расти не будет. Да, она высокая в период нагрузки, но уже не такая, как была раньше. То есть по определенным маршрутам цена доходила до десятикратного, одиннадцатикратного роста. На эту часть мы смогли поставить price cap (регулирование ценового предела — прим. Авт.)», — отметил Марат Омаров.
В своем вопросе журналисты отметили, что в ответе на депутатский запрос вице-премьер Байбазаров отметил, что Яндекс. Такси удалось склонить выплате бонусов для водителей в размере около 6,2 млрд тенге.
Глава агентства подтвердил этот факт, отметив, что это расследование было завершено Агентством более пяти месяцев назад.
«Яндекс. Такси в двух, по крайней мере, городах — Алматы и Астаны, занимает долю рынка более 80%. Это даже не доминант, это монополия. В части ценообразования мы однократно комментировали, что у нас есть вопросы к высокой комиссии, которая взымается в том числе и с водителей такси, и с пассажиров. Мы когда проанализировали саму структуру ценообразования, это же платформенная компания, работают на ней наши граждане, это более 250 тыс. человек, есть и сотрудники государственного аппарата, не секрет, которые по вечерам работают. Это большой работодатель, и большой круг потребителей, которые пользуются данной платформой, очень удобным сервисом, но всегда вопросы касаются ценообразования», — пояснил он.
Глава агентства пояснил, что вышеупомянутый агрегатор уже направляет водителям 6,2 млрд тенге в виде субсидий и поддержки.
«Создана специальная мониторинговая группа, которая на ежемесячной основе мониторит в том числе и ценообразование, и жалобы, и так далее. И есть определенные ассоциации, которые в эту работу вовлечены. Поэтому мы наблюдаем, как в динамике будут складываться цены у данного агрегатора. Если опять получится так, что появятся вопросы именно с точки зрения антимонопольного законодательства, мы будем реагировать», — резюмировал он.